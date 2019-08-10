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Adı Kenan Doğulu ile aşk dedikodusuna karışmıştı

Kenan Doğulu’nun, eşi Beren Saat’i oyuncu Aslı İşler ile aldattığı iddia edilmişti. Ünlü popçu iddialar karşısında sessizliğini korurken, Aslı İşler’in Kenan Doğulu’nun sıkı takipçisi olduğu ortaya çıktı

MAGAZİN 09.08.2019, 17:47 09.08.2019, 17:47 Enes Subaşı
Adı Kenan Doğulu ile aşk dedikodusuna karışmıştı
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KANAL D'de yayınlanan '2. Sayfa' programında yer alan habere göre; Aslı İşler, kendisinden 19 yaş büyük Kenan Doğulu ile aşk yaşadığına dair imalı paylaşımlar yapmaktan çekinmedi. Beren Saat’in Rusya’daki fan sitesi Aslı İşler’e ait olduğu iddia edilen instagram’daki bazı mesajları sosyal medyada yayınladı.
Aslı İşler ise yazışmaların Photoshop’la yapıldığını öne sürdü. Bir yandan da Kenan Doğulu ile takipleşme konusunda da geri adım atmadı. Sosyal medya hesabından 'kalp‘ emojisiyle sabitlediği hikayelerinde Kenan Doğulu’yu paylaşması gözden kaçmadı.
 
Aslı İşler’in popçunun konserinde söylediği ‘İlk Adımı Sen At’ şarkısının "İkimize bir yelken açtım, fırtınalar üflemeni istiyorum" kısmını paylaşması dikkat çekti. Hatta Aslı İşler'in geçen ay da Beren Saat olmadan Bodrum’a tatile giden Kenan Doğulu ile aynı tarihe Bodrum’dan paylaşım yapması da önemli detaylardan bir tanesi oldu.
 
Beren Saat ile ayrılık dedikodularının yoğun olduğu dönemde tek başına tatile çıkan Kenan Doğulu, eşinin dizi setinde olduğunu söyleyip "her şey yolunda" mesajını vermişti. Aslı İşler’in Kenan Doğulu’yu sık sık Kanlıca’daki evinde ve stüdyosunda ziyaret ettiği de gelen iddialar arasında.
 

#kenan doğulu
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