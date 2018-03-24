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Adem ve Turabi kavgası bitmiyor! Tartışmada yeni perde

Adem ve Turabi kavgası sonrası yaşanan kriz artarak devam ediyor. Adem tuttuğu balığı Merve aracılığıyla Turabi'ye gönderdi. Turabi ise Adem'in tuttuğu balığı yemeyerek gerginliği sürdürdü

Adem ve Turabi kavgası bitmiyor! Tartışmada yeni perde

Adem ve Turabi kavgası sonrası yaşanan kriz artarak devam ediyor. Adem tuttuğu balığı Merve aracılığıyla Turabi'ye gönderdi. Turabi ise Adem'in tuttuğu balığı yemeyerek gerginliği sürdürdü

24 Mart 2018 Cumartesi 09:53
Adem ve Turabi kavgası bitmiyor! Tartışmada yeni perde
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da kıran kırana mücadele sürerken geçen günlerde yaşanan büyük kavganın başrolleri arasındaki gerilim devam ediyor.

ADEM BALIK TUTTU, TURABİ YEMEYİ REDDETTİ

İkili arasında adada hiç iletişim kurulmazken bugün Ademin balık tutması sonrası Merve'ye balığın kendisinin tuttuğunu söylenmemesini rica etti. Merve de Turabi'ye götürerek balığı kendisinin tuttuğunu ve yemesini istedi. Araya giren Berna balığı Adem'in tuttuğu söyledi. Turabi de bunun üzerine balığı reddetti.

"BENİ SEVMEYEN ADAMIN YEMEĞİ BANA HARAMDIR"

Turabi, verdiği röportajda, "Beni sevmeyen adamın yemeği bana haramdır." dedi. Adem ise buna karşılık verdiği ropörtajda, bu tavrı çocuksu bulduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
AdemTurabiKavga
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