Adaya kaçan ünlü çift, şezlongta...

ÜNLÜ tenisçi Maria Sharapova'nın kısa bir süre birlikte olduktan sonra yollarını ayırdığı eski sevgilisi Grigor Dimitrov, Nicole Scherzinger ile aşkını sürdürüyor.
TATİLİN TADINI ÇIKARTIYORLAR
26 yaşındaki Dimitrov ile ondan 13 yaş daha büyük olan sevgilisi Scherzingen, İtalya'nın Capri adasında çıktıkları tatilde güneşlenirken objektiflere takıldı.
KOYU SOHBETE TUTULDULAR
Bir süre jimnastik yapan bir süre de şakalaşan sevgililer daha sonra şezlonga uzanıp uzun süre güneşlendi. Ünlü çift, güneşlenme seansı sırasında bir konu hakkında da ciddi bir sohbete daldı.
BİR TEKNE DOLUSU ARKADAŞIYLA TATİLE ÇIKMIŞTI
Nicole Scherzinger daha önce de bir tekne dolusu kız arkadaşıyla mavi yolculuğa çıktığında görüntülenmişti. Ünlü şarkıcı o gün teknede yaptığı danslar ve bale hareketleriyle de ilgi toplamıştı.
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