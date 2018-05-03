Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
104755
ALTIN
176.730
DOLAR
4.1867
STERLİN
5.6890
EURO
5.0217
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu! Geliri dibi gördü
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu!...
Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği" geliyor
Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği"...
Etkin Dna tamiri ile sağlıklı yaşlanmak mümkün!
Etkin Dna tamiri ile sağlıklı...
Kim demiş: En fazla lazer epilasyonu kadınlar yaptırıyor diye!
Kim demiş: En fazla lazer...

Adadan fotoğraf paylaştı! Furkan, yeniden Survivor'da

'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Havuç' karakteri ile ünlenen Kızılay, geçen sezon yarıştığı Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik Adasını ziyaret etti

Adadan fotoğraf paylaştı! Furkan, yeniden Survivor'da

'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Havuç' karakteri ile ünlenen Kızılay, geçen sezon yarıştığı Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik Adasını ziyaret etti

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:10
Adadan fotoğraf paylaştı! Furkan, yeniden Survivor'da
banner404

ÇOCUKLAR Duymasın dizisinde Havuç karakteriyle hayatımıza giren oyuncu Furkan Kızılay, bir dönem yarışmacısı olduğu Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik adasını ziyaret etti.

"DOMİNİK ZİYARETİMDEN GÜZEL BİR HATIRA"

Geçtiğimiz sezon 'Survivor' adasında mücadele veren oyuncu Furkan Kızılay, TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve Doktor Metin Kuş'un da aralarında yer aldığı Survivor ekibi ile çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 27 yaşındaki oyuncu, instagram paylaşımına, "Dominik ziyaretimden güzel bir hatıra" notunu yazdı.

ÜNLÜLER TAKIMINDA MÜCADELE ETMİŞTİ

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Havuç' karakteri ile ünlenen Kızılay, geçen sezon katıldığı 'Survivor'da ünlüler takımında mücadele etmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AdaÇocuklar DuymasınSurvivorDominik Adası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlülerden Tunahan'a anlamlı destek
Ünlülerden Tunahan'a anlamlı destek
Yeşilçam’ın usta ismi Cemal Konca vefat etti
Yeşilçam’ın usta ismi Cemal Konca vefat etti
Bülent Ersoy'dan eski eşine: Cehenneme direk olsun
Bülent Ersoy'dan eski eşine: Cehenneme direk olsun

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim