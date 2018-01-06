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Acun'un parlattığı Şahin'in başına talih kuşu kondu

Yetenek Sizsiniz programındaki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in hayatını konu alan filmde usta sanatçının gençliğini oynuyor

Acun'un parlattığı Şahin'in başına talih kuşu kondu

Yetenek Sizsiniz programındaki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in hayatını konu alan filmde usta sanatçının gençliğini oynuyor

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:15
Acun'un parlattığı Şahin'in başına talih kuşu kondu
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2013 yılında hayata gözlerini yuman usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayat hikayesini konu alan Müslüm filminden ilk görüntüler dün geldi.

MUHTEREM NUR'U ZERRİN TEKİNDOR OYNUYOR

Müslüm Gürses'in hayatını konu edinen filmde usta sanatçı Müslüm Baba'yı başarılı oyuncu Timuçin Esen canlandırıyor. Usta sanatçının eşi Muhterem Nur Hanım'ı ise diğer bir ünlü oyuncu Zerrin Tekindor oynuyor.

Filmde Müslüm Akbaş'ın, yani tanıdığımız ismiyle Müslüm Gürses'in çocukluğunu Alper Parlak canlandırıyor.


GENÇLİĞİNİ YETENEK SİZSİNİZ'İN YILDIZI OYNUYOR

Filmde Müslüm Gürses'in gençliğini ise Yetenek Sizsiniz programında performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Şahin Kendirci oynuyor.

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Son Güncelleme: 07.01.2018 00:14
Anahtar Kelimeler:
Yetenek SizsinizACUNPerformansMüslüm Gürses
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