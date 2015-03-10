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Acun'dan yeni bomba! Efsane diziyi kendi kanalına transfer etti

1999-2004 yıllarının efsane dizisi Ayrılsak da Beraberiz, Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de ekranlara gelecek

Acun'dan yeni bomba! Efsane diziyi kendi kanalına transfer etti

1999-2004 yıllarının efsane dizisi Ayrılsak da Beraberiz, Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de ekranlara gelecek

10 Mart 2015 Salı 18:57
Acun'dan yeni bomba! Efsane diziyi kendi kanalına transfer etti
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1999 ve 2004 yılları arası TRT başta olmak üzere çeşitli kanallarda ekrana gelen Ayrılsak da Beraberiz dizisi seyircisiyle Acun Ilıcalı'nın kanalı Tv8'de yeniden buluşacak. MinT Yapım'ın sahibi Birol Güven'in üstlendiği dizinin yeni versiyonunda başrolleri, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kayıp ve Benim Adım Gültepe gibi yapımlarda oynayan Mete Horozoğlu ve son olarak Galip Derviş dizisinde rol alan Algı Eke rol alıyor.  Dizinin yeni versiyonunda Mete Horozoğlu ve Algı Eke'nin 3 yıl önce başlayan ancak boşanma ile sonuçlanan aşkı konu alınırken, Algı Eke'nin annesini son olarak Bugünün Saraylısı'nda oynayan Hatice Aslan,  Mete Horozoğlu'nun annesi rollünü ise Suzan Kardeş canlandıracak. Ayrıca, Deniz Oral da yer alacağı dizinin ilk fragmanı yayımlandı.
AYRILSAK DA BERABERİZ KONUSU
Berna ile Teoman iyi bir aile kurmak için evlenmişler; ancak şiddetli geçimsizlik nedeniyle ilk celsede boşanmışlardır. İkisi de ortak satın aldıkları evden ayrılmak istemeyince, salonu bir paravanla ortadan ikiye ayırarak, boşanmış olarak aynı evde yaşamaya devam ederler. Aslında birbirlerini hâlâ sevdikleri ancak söylemekten çekindikleri için, eski eşlerinin başka biriyle ilişkiye girmelerini istemez ve birbirlerini sürekli kontrol ederler. 
Teoman'ın en iyi arkadaşı Feridun Bitir her bölümün başında yalan dolan dolu yeni bir iş planı/projesiyle Teoman'a gelir ve Yırttık abicim, yırttık! der; ancak bu planın bir ucu da Dijital Binali'ye dokunduğundan bölümün sonunda kendini Binali'nin adamları Mozart Yakup ve Dozer Mehmet tarafından pataklanmaktan alıkoyamaz. Dayak başladığı anda bölüm biter ve jenerik müziği çalmaya başlar.
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Son Güncelleme: 10.03.2015 17:59
Anahtar Kelimeler:
1999-2004 YıllarıBirol GüvenMint YapımTv8Efsane DiziAyrılsakta BeraberizAcun Ilıcalı
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