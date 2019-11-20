Acun, vergi rekortmenleri listesindeki yeriyle şaşırttı
Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin gelir vergisi rekortmenleri listesinde 42'nci sırada yer alan Acun Ilıcalı, bu yıl 41 basamak birden gerileyerek 83. sırada yer aldı.
TÜRKİYE'NİN 2018 yılı gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. İlk iki sıradaki isim adının açıklanmasını istemezken 3. sırada Rahmi Koç yer aldı. Ünlü isimlerden de yalnızca Acun Ilıcalı ilk 100'e girmeyi başardı.
ACUN ILICALI 41 BASAMAK BİRDEN GERİLEDİ
Son dönemlerde işinde elde ettiği başarıdan çok özel hayatıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı, vergi rekortmenleri listesinde 83. sırada kendine yer bulabildi. Ilıcalı, geçen yıl 42. sırada yer almıştı.
"AYLIK GELİRİNİZ NE KADAR?" SORUSUNA YANIT VERMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında "Aylık geliriniz ne kadar?" sorusuna Acun Ilıcalı "Bizim bunu 6 saat hep beraber hesaplamamız lazım. Meksika'dan ne kazandık falan diye. İyi kazanıyorum diyelim" yanıtını vermişti.
KIVANÇ İLK 100'DE YER ALMADI
Acun Ilıcalı'nın 41 basamak birden gerilemesinin yanı sıra geçtiğimiz yıl 83. sırada yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, bu yıl ilk 100'e giremedi.
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