Acun'un zor anları! Hediyeyi görünce Şeyma'yı çağırttı

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında bir yarışmacı geçen Eylül ayında Şeyma Subaşı ile evlenen Acun Ilıcalı'nın yanına giderek düğün hediyesi olarak çeyrek altın vermek istedi.

''GELİNİ ÇAĞIRIN''

Acun Ilıcalı, 'Durun bir saniye gelini çağırın bari' diyerek eşini sahneye davet etti. Yarışmacı da elindeki çeyrek altını Şeyma Subaşı'ya taktı. Bu anlar jüri üyeleri ve seyirciler tarafından şaşkınlıkla izlendi.