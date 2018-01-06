Acun'un parlattığı Şahin'in başına talih kuşu kondu

2013 yılında hayata gözlerini yuman usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayat hikayesini konu alan Müslüm filminden ilk görüntüler dün geldi.
MUHTEREM NUR'U ZERRİN TEKİNDOR OYNUYOR
Müslüm Gürses'in hayatını konu edinen filmde usta sanatçı Müslüm Baba'yı başarılı oyuncu Timuçin Esen canlandırıyor. Usta sanatçının eşi Muhterem Nur Hanım'ı ise diğer bir ünlü oyuncu Zerrin Tekindor oynuyor.
Filmde Müslüm Akbaş'ın, yani tanıdığımız ismiyle Müslüm Gürses'in çocukluğunu Alper Parlak canlandırıyor.
GENÇLİĞİNİ YETENEK SİZSİNİZ'İN YILDIZI OYNUYOR
Filmde Müslüm Gürses'in gençliğini ise Yetenek Sizsiniz programında performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Şahin Kendirci oynuyor.
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