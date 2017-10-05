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Acun'un bomba teklifini "bize göre değil" diyerek reddetmiş

Türkiye'de birçok takımı çalıştıran deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, geçmiş dönemde Acun Ilıcalı'nın kendisine Survivor teklifini "Bize göre değil" diyerek reddetmiş

Acun'un bomba teklifini "bize göre değil" diyerek reddetmiş

Türkiye'de birçok takımı çalıştıran deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, geçmiş dönemde Acun Ilıcalı'nın kendisine Survivor teklifini "Bize göre değil" diyerek reddetmiş

05 Ekim 2017 Perşembe 16:48
Acun'un bomba teklifini "bize göre değil" diyerek reddetmiş
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TÜRKİYE'DE birçok takımı çalıştıran, son olarak Göztepe'yi 19 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e çıkardıktan sonra kulüple yolları ayrılan  Yılmaz Vural, bugün hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Yılmaz Hoca,  Acun Ilıcalı'nın kendine yakın tarihte teklif yapmadığını söylese de bir itirafta bulunmaktan da geri durmadı.

İşte  Yılmaz Vural söyleşisinden bolümler:

SURVİVOR'DAN TEKLİF VAR MI?

Vural, geçtiğimiz günlerde  Acun Ilıcalı'nın kendisini Survivor'a davet ettiği iddialarına ise "Acun çok sevdiğim bir kardeşimdir ama böyle bir şey yok. O işler bize göre değil. Evet teklif gelmişti ama bu 5-10 sene evveldi." cevabını verdi.

"BUCASPOR İLE GÖRÜŞMEDİM"

Kısa süre önce  Ahmet Yıldırım'la yollarını ayıran  Bucaspor'dan teklif aldığı iddialarına "Kulüpten bana gelen hiçbir teklif olmadı, ismimin geçmesi büyük onur ama  Bucaspor yönetimi ile görüşmedim." şeklinde cevap veren tecrübeli teknik adam, diğer teklifler hakkında, "Süper Lig ve TFF 1. Lig'den bir çok kulüple görüştüm ama netlik kazanan bir sonuç olmadı. Bazıları ile de görüşmelerimiz ara ara oluyor" açıklamasını yaptı.

"İZLANDA MAÇINI YORUMLAYACAĞIM"

Dünya Kupası Elemeleri'nde  Türkiye'nin yarın akşam  İzlanda'yı konuk edeceği maçı yayıncı kuruluş TV8 için yorumlayacağını Skorer'e açıklayan tecrübeli çalıştırıcı,  Trabzonspor Başkanı  Muharrem Usta'ya mektup yazdığı yönünde basında çıkan haberi kesin bir dille reddederek, "Kesinlikle böyle bir şey olmadı, yazılanlar asılsızdır" dedi.

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Son Güncelleme: 05.10.2017 16:50
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz VuralACUN
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