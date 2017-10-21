Acun, kendisini bırakan '3 Adam'a son kıyağını yaptı

Oğuzhan Koç ise durumu belirsiz olan '3 Adam' adlı televizyon programının ocak ayında tekrar başlayacağını müjdeledi.

Sözcü'nün haberine göre; İbrahim Büyükak, TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın 'Yol Arkadaşım' filminde konuk oyuncu olarak rol aldığını söyledi.

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