Acun, jüri üyelerine sitem etti: Aileyi mahvettiniz, bitirdiniz

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Jürilerin yarışmaya ayrı ayrı katılan iki kardeşin abi Ramazan Kılıçaslan'a son anda dönmesine ilk yorum Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı, jüriye "Aileyi bitirdiniz" diye sitem etti.

"AİLE PERİŞAN OLDU BİTİRDİNİZ RESMEN"

Ekranların sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin dün akşamki bölümünde Acun Ilıcalı, jüri üyelerine yarışmacıya geç döndükleri için sitem etti. Ilıcalı, "Bu arada hem Seda hem de Murat'a teşekkür ederim. Eğer onlar dönmeseydi aynı aileden katılan iki yarışmacıya toplamda 8 dönme alternatifinin hiçbiri olmayacaktı. Kimse dönmeden bu aile gidecekti. Çünkü bir önce dönmediğiniz yarışmacı Ramazan'ın kardeşiydi. Şu aileyi mutlu ettiniz ya Allah sizden razı olsun. Aile perişan oldu, bitirdiniz resmen ya." diyerek jüri üyelerine esprili şekilde eleştirdi.