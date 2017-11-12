Acun isyan etti: Dünyada bir tek biz ceza yedik

TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı, O Ses Çocuklar yarışmasından bir yarışmacının geldiğini görünce yedikleri cezayı anlatmadan duramadı.
DERT YANDI
O Ses Çocuklar programını yaparken ceza aldıklarını söyleyip dert yanan Acun Ilıcalı, "Bize o saatte çocukların uyuması gerektiği söylendi. Biz de 'Program canlı çekilmiyor, öğlen çekiyoruz'. dedik ama yine de ceza yemekten kurtulamadık." ifadelerinde bulundu.
YILDIZ ESPRİYİ PATLATTI
Dünyanın her yerinde O Ses Çocuklar'ın yayınlandığını ve kimsenin ceza yemediğini söyleyen Acun Ilıcalı'ya, Yıldız Tilbe "O da büyük bir başarı" deyince salonda kahkaha tufanı koptu.
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