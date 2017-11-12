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Acun isyan etti: Dünyada bir tek biz ceza yedik

Acun Ilıcalı, O Ses Çocuklar'ın tüm dünyada yayınlandığını, ceza verilen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyip isyan etti. Yıldız Tilbe, "O da bir başarı" diyerek salonu kahkahaya boğdu

Acun isyan etti: Dünyada bir tek biz ceza yedik

Acun Ilıcalı, O Ses Çocuklar'ın tüm dünyada yayınlandığını, ceza verilen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyip isyan etti. Yıldız Tilbe, "O da bir başarı" diyerek salonu kahkahaya boğdu

12 Kasım 2017 Pazar 08:51
Acun isyan etti: Dünyada bir tek biz ceza yedik
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses  Türkiye'de  Acun Ilıcalı, O Ses Çocuklar yarışmasından bir yarışmacının geldiğini görünce yedikleri cezayı anlatmadan duramadı.

DERT YANDI

O Ses Çocuklar programını yaparken ceza aldıklarını söyleyip dert yanan  Acun Ilıcalı, "Bize o saatte çocukların uyuması gerektiği söylendi. Biz de 'Program canlı çekilmiyor, öğlen çekiyoruz'. dedik ama yine de ceza yemekten kurtulamadık." ifadelerinde bulundu.

YILDIZ ESPRİYİ PATLATTI

Dünyanın her yerinde O Ses Çocuklar'ın yayınlandığını ve kimsenin ceza yemediğini söyleyen  Acun Ilıcalı'ya,  Yıldız Tilbe "O da büyük bir başarı" deyince salonda kahkaha tufanı koptu.

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