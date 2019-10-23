banner449

banner552

banner481

banner472

Acun Ilıcalı’dan duygusal paylaşım

Yetenek Sizsiniz adlı yarışma programında birinci gelerek büyük ödülün sahibi olan sevimli köpek Max hayatını kaybetti.

MAGAZİN 23.10.2019, 09:20
Acun Ilıcalı’dan duygusal paylaşım
banner404

ACUN Ilıcalı sosyal medyadan,yaptığı paylaşımda, "Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin şampiyonlarından Max’i kaybettik. Yeteneğiyle tüm Türkiye’ye bir köpeğin neler yapabileceğini göstermişti. Ali kardeşim acını paylaşıyorum" ifadelerini kullandı. Aklıllı Köpek Max ve eğitmeni Ali Yeşilırmak, 2012 yılında katıldıkları “Yetenek Sizsiniz” isimli yarışma programının 3. sezonunda şampiyon olmuştu. Akıllı köpek Max’tan üzücü haber geldi. Acun Ilıcalı sosyal medyadan üzüntüsünü paylaştı Acun Ilıcalı üzüntüsünü şu sözlerle duyurdu: Yetenek Sizsiniz Türkiye”nin şampiyonlarından Max'i kaybettik. Yeteneğiyle tüm Türkiye'ye bir köpeğin neler yapabileceğini göstermişti. Ali kardeşim acını paylaşıyorum.

BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLMUŞTU

Yetenek Sizsiniz Türkiye 12 Mart 2012 tarihli final gecesinde Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın jüri üyeliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz Türkiye finalinde son iki ye Kafkaslar gurubuyla birlikte kalan Ali Yeşilırmak ve sevimli köpeği Max gecenin sonunda birinci olarak büyük ödül olan 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmuşlardı. 

#Acun Ilıcalı #Yetenek Sizsiniz #köpek Max
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 23 Ekim 2019
İmsak 05:46
Güneş 07:06
Öğle 12:47
İkindi 15:49
Akşam 18:18
Yatsı 19:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Antalyaspor 8 11
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 8 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Adanaspor 8 7
14. Osmanlıspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2
banner440
banner545