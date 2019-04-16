Acun Ilıcalı yeni projesinde başrolü sürpriz bir isme verdi

SUNUCU ve yapımcı Acun Ilıcalı, yeni dizi projesini duyurdu.

Ilıcalı, "Şu anda muhteşem üçlü buluştuk. Hayırlı olsun. Cansu Dere, Fatih Aksoy'un yapımcılığında çok güzel bir diziyle TV8 ekranlarında olacak" dedi.





49 yaşındaki Ilıcalı, "Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Fatih abi sana da teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, "Cansu'yu aldık, bu bize yeter" sözlerini de dile getirdi.

Yapımcı Fatih Aksoy ise "Önümüzdeki ekim ayında çok güzel bir diziyle karşınızda olacağız" dedi.

38 yaşındaki Dere, son olarak puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisinde rol almıştı.

