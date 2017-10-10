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Acun Ilıcalı, sosyal medyayı sallayan çobanı O Ses'e çıkardı

İnternette yayınlanan videosu izlenme rekorları kıran Pervin Seferov'un O Ses Türkiye'ye katılma macerasını anlatan Acun Ilıcalı, "O Ses Türkiye sevenleri istedi" dedi

Acun Ilıcalı, sosyal medyayı sallayan çobanı O Ses'e çıkardı

İnternette yayınlanan videosu izlenme rekorları kıran Pervin Seferov'un O Ses Türkiye'ye katılma macerasını anlatan Acun Ilıcalı, "O Ses Türkiye sevenleri istedi" dedi

10 Ekim 2017 Salı 07:56
Acun Ilıcalı, sosyal medyayı sallayan çobanı O Ses'e çıkardı
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ÜLKESİ  Azerbaycan'da koyun otlatırken söylediği türkü ile bir anda paylaşım sitelerinde en çok tıklananlar arasına giren Pervin Seferov, dün akşam O Ses  Türkiye'de boy gösterdi.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Pervin'in performansı sonrası söz alan  Acun Ilıcalı, "O Ses  Türkiye sevenler sosyal medyadan istekte bulundu. Bizler de onları kırmayıp Pervin'i davet ettik" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses TürkiyeAZERİ ÇOBAN
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