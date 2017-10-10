Acun Ilıcalı, sosyal medyayı sallayan çobanı O Ses'e çıkardı

ÜLKESİ Azerbaycan'da koyun otlatırken söylediği türkü ile bir anda paylaşım sitelerinde en çok tıklananlar arasına giren Pervin Seferov, dün akşam O Ses Türkiye'de boy gösterdi.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Pervin'in performansı sonrası söz alan Acun Ilıcalı, "O Ses Türkiye sevenler sosyal medyadan istekte bulundu. Bizler de onları kırmayıp Pervin'i davet ettik" dedi.