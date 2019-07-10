Acun Ilıcalı: Show Tv batsaydı, -50 milyonla ortada kalacaktım

* TV8'İN marka değerini kullanarak pazara girmek isteyenler var. 3 yabancı 1 yerli şirketten ortaklık teklifi aldık. Ama onlar ortaklıktı. Olmadı. Çünkü ortaklık benim için önemli. Samimi olması, içime sinmesi lazım. Bu medyaya 'TV8'i satıyor diye yansıdı'. TV8'i satmıyorum.

*Ben TV8'i zamanında 70 milyon dolara aldım. Önemli bir yatırımlı. Kanalı aldığımda ortalaması 1 share'di. 70 milyon doları nasıl kazandığımı merak ediyorsan, 10 yıl birinci oldum. Bırakın da o kadar birikimim olsun.

* 70 milyon doların bir kısmını kredi, bir kısmını nakit verdim.

* Show TV'den 100 milyon alacağım vardı. 4 sene bana para ödeyemediler. Benim bankalara 50 milyon borcum vardı. Show Tv'den 100 milyon alacağım vardı. Show Tv batsaydı, 7 senede 700 kere birinci olup, -50 milyonla ortada kalacaktım. Sonra TMSF el koydu. Zerre gerilim yaşadıysam Acun değilim. Allah beni böyle yaratmış galiba. 'Onu satarız, bunu koyarız, borcu kapatırız, yeniden işimize devam ederiz' dedim.

* Biz bir tek bu sezon para kazanamadık. Onun dışında her yıl paramızı kazandık. Sektör daraldı. Ben karamsar değilim. Televizyon güzel bir araç. Her evde bulunması gereken bir araç. Ben bir şey yaptığımda insanlar beğensin istiyorum. Ben insanları düşüncelerine göre hiç ayırmadım beynimde.

* Karşımdaki insan düzgün mü, dürüst mü, bana değer veriyor mu, karşısındakine değer veriyor mu? buna bakarım. Ben bunu karşısındakine hissettiren biriyim. İnsanlar da bunu alıyorlar.

* Gökhan hep olduğu gibiydi. Gökhan hiç değişmedi. Gökhan iyi olan her şeyi takdir eder.

* İş yerinde ben kimseye karışmam. Neden herkesle aynı düşüneyim yahu? Neden? Farklı düşünüp, birbirimize bir şeyler katalım. Bana çok saçma geliyor. İnsanları aynı düşünmeye ikna etmeye çalışıyoruz.

* Asla çalışmayacağım insanlar var. Benim yükselme dönemimde beni karalayan, iftira atan insanlar var. Beni tanımayan, samimiyeti olamayan ama gazetelere manşet yapanlar... Asla çalışmadım, çalışmayacağım da... Bana zarar verdiğinden değil, niyetinin kötülüğünden!

* Cansu çok önemli bir insan. Onun değerini anlatacak kelime dahi seçemiyorum. Eksik anlatırım diye... Şimdi bir dizimiz olacak.

* Doctor House'u aldık. Başrol çok önemli bir insan. Halit Ergenç diyemem. Belli değil diyelim.

* Seda Sayan'ı 'Yemekteyiz'e transfer ettik. O Ses Türkiye'ye de devam edecek. Jüri bu sene değişmeyecek. Beyazıt yine jüride. Televizyon dünyasının Messi'sini tansfer ettim. Beyaz ile çalışmak mükemmel bir şey. Beyaz Show yapmayacak ama bir sürprizimiz daha var.

* O Ses Türkiye Beyaz'dan önce başarılı sanatçıların durum komedisiydi. Ben tıkanma noktasında bu işin profesyonelini getirdim.

* Bütün planım çift forvet oynatmaktı. Seda ve Beyaz'ı getirdim. İkisi çok uyumlu oldu.

* O Ses Türkiye'deki Yıldız'lı sezondan çok memnunum.

* Beyin takımımız 8 kişi. 8'i de 'evet' derse yapıyorum. 4'ü 'hayır' derse yapmıyorum. Çünkü o bölünme halka yansır.

* Yusuf çok iyi, olağanüstü temiz bir çocuk. Favorimi söylemem. Ama Yusuf hak ederek kazandı.

* Hülya Avşar ile her şeyi yaparım. O televizyona çok yakışıyor. Ama onu kaldıracak bir iş bulmak lazım. Hülya ile çalışmak benim için bir zevk.

* Yetenek Sizsiniz devam edecek. Sürpriz bir jüri peşindeyim.

* Şort-terlik alışmışım pantolon giydiğimde daralıyorum. Gölek facia. Ceketi söylemiyorum bile. Ceket zırh! Ceket giydiğim zaman içinde ölüyorum.

* Çorap yıkamadan geldiği zaman küçülüyor, esnekliği gidiyor. Rahat edemiyorum. Atıyorum. Ben çorap giymiyorum zaten.

* 500 tane tişörtüm vardır. Terlik 30-40 tanedir. Benim tişörtlerle, terlikleri toplasan bir kadın çantası yapar.

* Çocuklarımın geleceğini garanti altına aldığımı düşünüyorum. Hız denerken onun rahatlığı var.

* Uçağım var. Amerika'da, Dominik'te ve Türkiye'de 3 tane sürat teknem var. 12 tane motorum var. 2 tane yatım var.

* Ben bir şeyden zevk aldığım için bir şey alan biriyim. Sürat teknesinin üzerinde 20-25 saat durabilirsin. Biz geçen yıl 100 saat durmuşuz.

* Dün Bodrum'dan Çeşme'ye geldim. 50 dk sürdü. 140 mile çıktık. Deniz yumuşadı bir an. Yaşayan bilir o anı. Sürate karşı bir zevkim var. Denizde çok kazam yok.

* Eser'i 6-7 yıldır tanıyorum. O benim için özel bir insan. Eser'e antipati duyuyorlarsa tanımadıkları içindir...

* Çeşme'de evim var. 8 odası var. Tek amacım 8 odayı doldurmak. Ev ne kadar dolarsa, ne kadar misafir gelirse o kadar mutlu oluyorum. Sabah evden insanlar fışkırsın istiyorum. Kalabalık seviyorum.

* Kızlarımın hepsiyle özel ilişkim var. Melisa 'Babiş' diyerek peşimde geziyor.

* Çocuklar televziyoncu olur mu, Leyla için tereddütlüyüm, Yasemin sinemaya meraklı. Melisa benim etrafımda olur.

* Erkek çocuk özlemim yok. Kızlarım beni o kadar mutlu ediyor ki... Allah evladın hayırlısını versine o kadar inanıyorum ki... Erkek olur başına bela olur.

* Bir çocuğum daha olur mu? Kısmet... Neden olmasın?

* Adriana çok iyi çok sıcak bir insandır. Türk sevmesinin sebebi benim. Şu an mutlu. Etkim olduğunu düşünüyorum.

* Nusret'in başarısını anlatmak için kelimeleri düzgün seçmek lazım. O ender başarı öykülerinden... Ben kendimle gurur duyuyorum muhabir girdiğim kanalı aldım diye. Nusret beni daha da motive ediyor.

* Benim başka şeylerde hevesim yok. Bina alayım, turizme atılayım... Hiç yok. Televizyon ve prodüksüyona yoğunlaşıyorum. Dominik'te halkın 4'te 1'i benimle çalışıyor. Aday olsam belediye başkanı seçilirim.

* Meryem Uzerli ile birbirimizi görünce gözlerimiz parlıyor. Bir yerde çalışacağımızı hissediyorum. Onu ekranda görünce mutlu oluyorum.

* Cem Yılmaz, televizyonculuğa sıcak bakarsa onu ikna ederim. Belki başka biri bana iltifat etse batar ama Cem ne söylese batmaz.

* Hayatta saçma alınganlıklarım hiç olmadı. Alakasız biri saçma bir laf eder ağzının payını veririm.

* Arda sağlık problemlerinden ötürü futboldan uzak kaldığı dönemde sorunlar yaşadı. bu kadar futbol aşığı bir insan sakatlık falan derken kötü bir sezon geçirdi. Ama yarın kalkar 2 gol atar bunların hepsi unutlur. Arda'ya laf edenlere şunu soararım Barselona'da kaç Türk futbolcu ilk 11'e çıktı?

