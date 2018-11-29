Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı boşanması Meclis gündeminde

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasını Meclis gündemine taşıdı.

Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı boşanması Meclis gündeminde
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MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasını Meclis gündemine taşıdı. 

Sefer Aycan Meclis'te yaptığı konuşmada, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasıyla ilgili olarak, "Medyatik kişilerin boşanmalarının, günlük diziler gibi gösterildiğini, tazminatların, detayların "ballandıra ballandıra sunuluyor. Kötü örnek oluyor. Bununla ilgili RTÜK'e gerekli uyarıyı yaptık. Buna izin verilmemeli." dedi.

'BOŞANMANIN REKLAMI YAPILACAK TARAFI YOK'
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Medyatik kişilerin boşanmalarının, günlük diziler gibi gösterildiğini, tazminatların, detayların "ballandıra ballandıra" sunulduğunu belirten Aycan, "Kötü örnek oluyor. Bununla ilgili RTÜK'e gerekli uyarıyı yaptık. Buna izin verilmemeli. Boşanma bir haktır ama kötü bir haktır, reklamı yapılacak tarafı yoktur." diye konuştu.

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