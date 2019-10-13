Acun Ilıcalı ölümden döndü: Lüks araç paramparça oldu

Sosyal medyada son dakika haberi olarak paylaşılan bilgiler doğru çıktı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı özel aracıyla büyük bir trafik kazası geçirdi. Kazanın fotoğraflarına bakanlar Acun Ilıcalı’nın bu kazadan kurtulmasını mucize olarak değerlendirdi. Hürriyet kaynaklı son dakika haberinin detayları da geliyor. Kazanın O-6 yolunda meydana geldiği Ilıcalı’nın direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptığı belirtildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ilıcalı, "Talihsiz bir kaza geçirdim. Sağlık durumum çok iyi arayan herkese teşekkürler." dedi.