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Acun Ilıcalı'dan sürpriz! Koltuğunu bakın kime bıraktı?

Survivor 2017'nin çekimlerinden dolayı Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı'nın yerine bir süre O Ses Türkiye'yi Jess Molho sunmaya başladı

Acun Ilıcalı'dan sürpriz! Koltuğunu bakın kime bıraktı?

Survivor 2017'nin çekimlerinden dolayı Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı'nın yerine bir süre O Ses Türkiye'yi Jess Molho sunmaya başladı

28 Aralık 2017 Perşembe 18:47
Acun Ilıcalı'dan sürpriz! Koltuğunu bakın kime bıraktı?
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O SES Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde büyük bir sürpriz yaşandı. Programı izleyen herkes Acun Ilıcalı'yı beklerken programı sunmak için Jess Molho sahneye çıktı.
 
GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Jess'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Herkesin şaşırdığını gören jess bir açıklama yaptı ve O Ses Türkiye yarışma programını kendisinin sunacağını söyledi. Jess seyircilerin ve jüri üyelerinin tepkisini ölçmek için "Yoksa memnun olmadınız mı?" diye sordu
 
'ÇEKİMLERE KATILAMAYACAK'
 
Jess açıklamalarına devam ederek "Bildiğiniz gibi 21 Ocak Cumartesi gününden itibaren Survivor 2017 başlamıştır. Acun Ilıcalı vaktinin büyük bölümünü Dominik'te survivor çekimlerinde geçirdiği için artık O Ses Türkiye çekimlerine katılamayacağını bildirmiştir. Buradan programı izleyenlere sayın Acun Bey'in de selamı var ben de buradan kendisine selam yolluyorum" dedi.
JÜRİ'NİN İLK TEPKİSİ NE OLDU? 
Jüri üyeleri biran şaşkınlık yaşasa da Jess'in O Ses Türkiye yarışmasını sunmasının sürpriz olmadığını söylediler. 
Jess daha önce de O Ses Çocuklar yarışmasını sunmuş ve başarılı sunuş şekli ile de izleyenlerden tam not almıştı.

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SurvivorDominikAcun IlıcalıO Ses TürkiyeJess Molho
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