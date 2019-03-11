SURVIVOR Türkiye Yunanistan'da Acun Ilıcalı Türk takımı hakkında bir detay paylaştı. Acun Ilıcalı, Türk takımının Sabriye geldiğinden beri oyun kaybetmediğini vurguladı.
Konseyde konuşan Ilıcalı, 'Sabriye geldiğinden beri oyun kaybetmiyorsunuz. Geç başlamak büyük dezavantaj. Ancak Sabriye geldiğinde arkadaşların dört haftadır buradaydı. Sabriye'nin hızının artacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı'dan çarpıcı Sabriye yorumu!
Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının son bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Türk takımı ile ilgili detayı paylaştı. Türk takımı Sabriye'nin takıma dahil olduğu günden itibaren hiç oyun kaybetmediğini söyledi
SURVIVOR Türkiye Yunanistan'da Acun Ilıcalı Türk takımı hakkında bir detay paylaştı. Acun Ilıcalı, Türk takımının Sabriye geldiğinden beri oyun kaybetmediğini vurguladı.
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