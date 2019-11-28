Acun Ilıcalı'dan Bensu Soral bombası!
TV8 ve TV8,5 kanallarının sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, oyuncu Bensu Soral ve eşi Hakan Baş ile görüntülendi. Ilıcalı Soral'ın hayranlarına müjdeli haberi verdi.
MAGAZİN 28.11.2019, 10:47
ÜNLÜ televizyoncu Acun Ilıcalı, oyuncu Bensu Soral ile Etiler’de akşam yemeği yedi. İkiliye gecede Soral’ın eşi Hakan Baş da eşlik etti.Mekan çıkışı açıklama yapan Ilıcalı, Soral’ın oyunculuğunu beğendiğini söyleyip "Bensu’nun TV8 bünyesinde olmasını isterim. Birlikte bir şeyler yapacağız" şeklinde konuştu.Ünlü televizyoncu Soral’ın Survivor’da değil, bambaşka bir projede yer alacağını belirtti.
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