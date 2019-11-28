Acun Ilıcalı'dan Bensu Soral bombası!

ÜNLÜ televizyoncu Acun Ilıcalı, oyuncu Bensu Soral ile Etiler’de akşam yemeği yedi. İkiliye gecede Soral’ın eşi Hakan Baş da eşlik etti.Mekan çıkışı açıklama yapan Ilıcalı, Soral’ın oyunculuğunu beğendiğini söyleyip "Bensu’nun TV8 bünyesinde olmasını isterim. Birlikte bir şeyler yapacağız" şeklinde konuştu.Ünlü televizyoncu Soral’ın Survivor’da değil, bambaşka bir projede yer alacağını belirtti.