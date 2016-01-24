Acun Ilıcalı: Cevap verip kendi kanalımı kapatmak istemiyorum

O Ses Türkiye'nin son bölümünde Gökhan, Hadise'yi öpünce, Acun, Gökhan'a 'Ne zamandır ruj izi yoktu yanağında' dedi.
Gökhan, Hadise'nin rujunun beyaz olduğunu, Beyaz ruj olur mu? Acun sen iyi bilirsin ? deyince ortalık karştı.
İşte Acun ile Gökhan arasındaki ilginç ruj diyaloğu
Acun:Ne zamandır ruj izi yoktur yanağında
Gökhan: Hadise'yi kast ederek ruj izi çıkmıyor çünkü bugün beyaz?
Hadise: Öpmedim ki çıksın
Gökhan: Beyaz ruj olur mu? Acun sen bilirsin? Renk olur ruj?
Acun: Bu sefer cevap veremedim? Cevap verip kendi kanalımı kapatmak istemiyor.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 01:22