Acun Ilıcalı bombayı patlattı! 3 Adam yeni projeyle dönüyor

TV kanalının sahibi Acun Ilıcalı 'nın müstakbel eşi Şeyma Subaşı Instagram'ın hikaye bölümünden video paylaştı. Videoda Acun, "Şeymacığım müsaade edersen yeni proje lerimizi konuşacağız" diyerek Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak ile yeni projesini duyurdu. 3 ADAM PROGRAMININ FİŞİNİ ÇEKMİŞTİ Sezonun bitişinin ardından Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın sunduğu 3 Adam programı final kararı almıştı. Acun Ilıcalı bu 3 adamın yeni projeyle ekranlara döneceğini duyurdu.

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