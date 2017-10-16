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Acun Ilıcalı anında fişini çekti! Artık yok...

TV8'de çok kısa bir süre önce başlayan Emlak Avcıları, reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyince yayından kaldırıldı

Acun Ilıcalı anında fişini çekti! Artık yok...

TV8'de çok kısa bir süre önce başlayan Emlak Avcıları, reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyince yayından kaldırıldı

16 Ekim 2017 Pazartesi 18:12
Acun Ilıcalı anında fişini çekti! Artık yok...
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TV8 ekranlarında 25 Eylül'den itibaren yayınlanmaya başlayan Emlak Avcıları isimli program istenilen reytinglere ulaşamayınca yayından kaldırıldı. Amerika'da House Hunters olarak bilinen program ülkemizde Emlak Avcıları olarak yayınlanmaya başlanmştı. 
ACUN ANINDA FİŞİNİ ÇEKTİ 
Kısmetse Olur programının yapımcısı olan Production House tarafından hazırlanan programda Emlak Avcıları il il geziyor, her gün 3 aileye ev gösteriyor, evin satılması ya da kiralanması durumunda puan kazanıyordu. Toplam 5 günün sonunda kim daha çok ev satmış veya kiralamış olursa haftayı birinci olarak kapatıyordu. Amerika'da bir hayli ilgi çeken program ne yazık ki Türkiye'de beklenen ilgiyi görmedi ve Acun Ilıcalı da programın yayından kaldırılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Tv8Emlak AvcılarıReyting
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