Acun Ilıcalı açıkladı: Turabi diskalifiye mi oldu? İşte tarihi ceza...



SURVİVOR’a 3. kez katılan, çoğu zamanda sert üslubu ve davranışları nedeniyle eleştirilen Turabi Çamkıran yine kavgalarla gündeme geldi. Oynan dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımıyla gerginlik yaşayan Turabi'ye Acun Ilıcalı çok sert sözlerle tepki göstermişti ve onunla ilgili konseyde bir karara varacaklarını açıklamıştı.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamayla, Turabi'ye 5 maç oyunlara çıkmama cezası verildi.

Survivor 2018'de Kıbrıs finaline doğru adım adım gidilirken, üst üste 11 oyun kazanan gönüllüler takımının bu başarısının ardından Ünlüler takımında sinirler gerildi. Mustafa Kemal ve arkadaşları arasında yaşanan gerilimin ardından bu kez oyun alanında Hakan - Turabi kavgası yaşandı. Turabi'nin oyun sonrasında Hakan'ın üzerine giderek oldukça sert sözler söylemesi Acun Ilıcalı'yı da kızdırdı. Acun Ilıcalı kavga sonrasında Turabi'yi sert bir dille uyararak, "Burada istediğin her şeyi yapamazsın." ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI'NIN KONSEY AÇIKLAMALARI

"Açıkçası bu sezon boyunca Turabi defalarca Survivor kurallarının izin vermediği, Survivor yarışmacılarının yapmaması gereken davranışlarda bulundu. O gün oyunda çok değişik olaylar yaşandım. Turabi oyunun başında direkt olarak Anıl'a kötü bir söz söyledi. Bunun üzerinde ben müdahale ettim. Kendisine açık açık söyledim. Böyle konuşamazsın dedim. Böyle bir kelime kullanamazsın dedim. Turabi bunun üzerine aynı davranış şeklini daha da geliştirdi. Önce Anıl'a konuşmaya devam etti. Daha sonra enteresan bir şekilde çizgi içerek gönüllüler takımının kendince yerini belirledi. İş artık şuraya döndü: Turabi'nin çiftliği.

"TURABİ BUNDAN SONRAKİ 5 MAÇTA OYNAMAYACAK"

"Bazı tepkileri vermezseniz, bazı durumların önüne geçemezsiniz. Biz tepki göstermedikçe Turabi bir üstünü zorluyor. Aramızda toplantı yaptık. Aldığımız karara göre Turabi, bundan sonraki 5 maçta oynamayacak. Benchte oturmasını da istemiyoruz.

Turabi kimdir?



Turabi Çamkıran, 1988 yılında Mersin, Erdemli'de doğdu. Çocukluğu Mersinde geçti. Lise öğrenimini de Mersin'de tamamladı. Lise yıllarında Break Dansa merak salan Turabi bu yeteneğini geliştirmek için Güzel sanatlar bölümüne kaydoldu. Mersin üniversitesi güzel sanatlar bölümünden mezun oldu.

Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Zaman zaman isteyenlere özel Street dans eğitimi de verdi. Çocukluk yıllarında yaşadığı çevrenin etkisiyle dövüş sporlarına merak saldı.