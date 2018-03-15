Acun dünya tarihine geçti!

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yurt dışına açılmanın meyvelerini toplamaya başladı. Acun, büyük başarısının fotoğrafını paylaşıp yeni hedeflerini anlattı.
" KOLOMBİYA VE AMERİKA'DA YAYINDA OLACAĞIZ"
Romanya, Yunanistan, Meksika ve Türkiye'de aynı anda yayınlanan Survivor 4 ülkede de reytinglerde birinci oldu. Acun, reyting sonuçlarını paylaşıp altına şu notu düştü: "Aynı gün 4 ülkede aynı anda 1. olduk. Dünya televizyon tarihinde bir ilki yaşadık. Bütün ekibimi gönülden kutluyorum. Önce Kolombiya sonra Amerika'da yayında olacağız. Allah yardımcımız olsun."
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