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Acun dünya tarihine geçti!

Acun Ilıcalı, Instagram'dan Türkiye, Meksika, Yunanistan ve Romanya'nın reytinglerini paylaştı. Hepsinde birinci olan Acun, "Dünya TV tarihinde bir ilki gerçekleştirdik." dedi

Acun dünya tarihine geçti!

Acun Ilıcalı, Instagram'dan Türkiye, Meksika, Yunanistan ve Romanya'nın reytinglerini paylaştı. Hepsinde birinci olan Acun, "Dünya TV tarihinde bir ilki gerçekleştirdik." dedi

15 Mart 2018 Perşembe 14:01
Acun dünya tarihine geçti!
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TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yurt dışına açılmanın meyvelerini toplamaya başladı. Acun, büyük başarısının fotoğrafını paylaşıp yeni hedeflerini anlattı.
" KOLOMBİYA VE AMERİKA'DA YAYINDA OLACAĞIZ"
Romanya, Yunanistan, Meksika ve Türkiye'de aynı anda yayınlanan Survivor 4 ülkede de reytinglerde birinci oldu. Acun, reyting sonuçlarını paylaşıp altına şu notu düştü: "Aynı gün 4 ülkede aynı anda 1. olduk. Dünya televizyon tarihinde bir ilki yaşadık. Bütün ekibimi gönülden kutluyorum. Önce Kolombiya sonra Amerika'da yayında olacağız. Allah yardımcımız olsun."

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Son Güncelleme: 15.03.2018 14:08
Anahtar Kelimeler:
RomanyaYunanistanMeksikaTürkiyeİnstagramAcun Ilıcalı
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