Acun'dan Yılmaz Morgül bombası!

YILMAZ Morgül Show’un ilk konukları; sinema ve tiyatro dünyasının ünlü isimlerinden Pelin Körmükçü, Ahmet Çevik, Özgür Özgülgün, Yelda Alp ve sahnelerin sevilen ismi Ferman Toprak. Programda; Pelin Körmükçü, Ahmet Çevik, Özgür Özgülgün, ve Yelda Alp ile keyifli bir sohbet yaşanırken, Ferman Toprak seslendireceği şarkılar ile programa renk katacak.“Yılmaz Morgül Show” 1 Kasım Çarşamba 23.00’de canlı yayınla TV8,5’ta!