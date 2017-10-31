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Acun'dan Yılmaz Morgül bombası!

Unutulmaz şarkılar, benzersiz bir eğlence ve müzik dolu bir program “Yılmaz Morgül Show” 1 Kasım Çarşamba akşamı canlı yayınla TV8,5’ta başlıyor

Acun'dan Yılmaz Morgül bombası!

Unutulmaz şarkılar, benzersiz bir eğlence ve müzik dolu bir program “Yılmaz Morgül Show” 1 Kasım Çarşamba akşamı canlı yayınla TV8,5’ta başlıyor

31 Ekim 2017 Salı 12:12
Acun'dan Yılmaz Morgül bombası!
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YILMAZ Morgül Show’un ilk konukları; sinema ve tiyatro dünyasının ünlü isimlerinden Pelin Körmükçü, Ahmet Çevik, Özgür Özgülgün, Yelda Alp ve sahnelerin sevilen ismi Ferman Toprak. Programda; Pelin Körmükçü, Ahmet Çevik, Özgür Özgülgün, ve Yelda Alp ile keyifli bir sohbet yaşanırken, Ferman Toprak seslendireceği şarkılar ile programa renk katacak.“Yılmaz Morgül Show” 1 Kasım Çarşamba 23.00’de canlı yayınla TV8,5’ta! 

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Yılmaz Morgül ShowACUNPelin KörmükçüAhmet ÇevikÖzgür ÖzgülgünYelda AlpA TV85
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