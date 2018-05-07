Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
100866
ALTIN
179.926
DOLAR
4.2574
STERLİN
5.7775
EURO
5.0809
Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası telefonları çökertiyor
Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 8 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Türk bilim insanlarından kanser ilacı için dev adım
Türk bilim insanlarından kanser ilacı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 7 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Acun'dan Survivor'da bir ilk! Kuralı Turabi için bozdu

Survivor'da dün gece yapılan konseyde çıkan 4 oyla eleme adayı olduğu kesinleşen Turabi, Acun Ilıcalı'ya diğer oyları da görmek istediğini söyledi. Ilıcalı da "İlk kez yapıyorum" diyerek bu isteği geri çevirmedi

Acun'dan Survivor'da bir ilk! Kuralı Turabi için bozdu

Survivor'da dün gece yapılan konseyde çıkan 4 oyla eleme adayı olduğu kesinleşen Turabi, Acun Ilıcalı'ya diğer oyları da görmek istediğini söyledi. Ilıcalı da "İlk kez yapıyorum" diyerek bu isteği geri çevirmedi

07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:11
Acun'dan Survivor'da bir ilk! Kuralı Turabi için bozdu
banner404

DÜN akşam yapılan konseyde son eleme adayı Turabi oldu. Survivor'da Ünlülerin yedi kişi olmasından dolayı adaylığı dört oyla kesinleşen Turabi, Acun Ilıcalı'dan ilginç bir talepte bulundu.

"HİÇ YAPMADIM AMA..."
Turabi, "Rica etsem diğerlerini de açabilir misin?" diyerek Acun'dan diğer oyları da açmasını istedi. Ilıcalı, "Hiç yapmadım ama senin için yapayım, madem istiyorsun" diyerek diğer oyları da açtı ve hepsi Turabi çıktı. Olanlar ardından Turabi şaşkınlığını gizleyemedi.

BARAKADAN AYRILDI
Survivor yeni bölüm fragmanında bu duruma sinirlenen Turabi takıma karşı tavır alıyor. Turabi "Bundan sonra siz hepiniz, ben tek" diyerek yatağını ayırıyor ve barakadan uzaklaşıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
SurvivorACUNTurabiKural
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Felaket ünlü şarkıcıyı da vurdu! 9 dönümlük işletmesi zarar gördü
Felaket ünlü şarkıcıyı da vurdu! 9 dönümlük işletmesi zarar gördü
Alişan ve Buse Varol'a kilo kilo altın taktılar
Alişan ve Buse Varol'a kilo kilo altın taktılar
Mustafa Topaloğlu: Sivas'a gidiyordum
Mustafa Topaloğlu: Sivas'a gidiyordum

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim