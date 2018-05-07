Acun'dan Survivor'da bir ilk! Kuralı Turabi için bozdu

DÜN akşam yapılan konseyde son eleme adayı Turabi oldu. Survivor'da Ünlülerin yedi kişi olmasından dolayı adaylığı dört oyla kesinleşen Turabi, Acun Ilıcalı'dan ilginç bir talepte bulundu.

"HİÇ YAPMADIM AMA..."

Turabi, "Rica etsem diğerlerini de açabilir misin?" diyerek Acun'dan diğer oyları da açmasını istedi. Ilıcalı, "Hiç yapmadım ama senin için yapayım, madem istiyorsun" diyerek diğer oyları da açtı ve hepsi Turabi çıktı. Olanlar ardından Turabi şaşkınlığını gizleyemedi.

BARAKADAN AYRILDI

Survivor yeni bölüm fragmanında bu duruma sinirlenen Turabi takıma karşı tavır alıyor. Turabi "Bundan sonra siz hepiniz, ben tek" diyerek yatağını ayırıyor ve barakadan uzaklaşıyor.