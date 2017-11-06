Acun'dan mağdur olan seyirciyi mest eden jest

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından O Ses Türkiye'ni dün akşam yayınlanan bölümüne Acun Ilıcalı'nın jesti damga vurdu.
Teknik bir nedenden ötürü seyircileri dışarda beklettiklerini ve bu durumu telafi etmek istediklerini belirten Ilıcalı, "Yağmurda ıslanmışlar. Bunun telafi değil ama ben onların otobüslerine 30 tepsi baklava gönderiyorum" dedi.
Acun Ilıcalı'nın bu jesti, stüdyodaki seyirdileri kendinden geçirdi.
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