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Acun'dan mağdur olan seyirciyi mest eden jest

Acun Ilıcalı, çekimler esnasında teknik bir sebepten dolayı bir süre dışarıda bekletilen seyircilere baklava jesti yaptı

Acun'dan mağdur olan seyirciyi mest eden jest

Acun Ilıcalı, çekimler esnasında teknik bir sebepten dolayı bir süre dışarıda bekletilen seyircilere baklava jesti yaptı

06 Kasım 2017 Pazartesi 11:20
Acun'dan mağdur olan seyirciyi mest eden jest
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TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından O Ses  Türkiye'ni dün akşam yayınlanan bölümüne  Acun Ilıcalı'nın jesti damga vurdu.

Teknik bir nedenden ötürü seyircileri dışarda beklettiklerini ve bu durumu telafi etmek istediklerini belirten Ilıcalı, "Yağmurda ıslanmışlar. Bunun telafi değil ama ben onların otobüslerine 30 tepsi baklava gönderiyorum" dedi.

Acun Ilıcalı'nın bu jesti, stüdyodaki seyirdileri kendinden geçirdi.

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TürkiyeAcun IlıcalıMagazin
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