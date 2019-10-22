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Acun, canlı yayında Şeyma’dan gelen mesajla kıpkırmızı oldu

Acun Ilıcalı, kendi kanalının canlı yayınına konuk olduğu sırada telefonundan video izletirken Şeyma'dan gelen mesajı görünce kıpkırmızı oldu. Mesajda, Şeyma'nın Acun'a para konusunu sorması ise olay oldu.

MAGAZİN 22.10.2019, 12:18
Acun, canlı yayında Şeyma’dan gelen mesajla kıpkırmızı oldu
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ACUN Ilıcalı, kendi kanalı TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Acun Ilıcalı, canlı yayında Seray Sever ve Cengiz Semercioğlu'na O Ses Türkiye'den bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan bir mesaj geldi.

ŞEYMA'NIN MESAJI GÖRÜNDÜ

Acun Ilıcalı, canlı yayında O Ses Türkiye'nin perde arkasını anlatırken mesaj gönderen Şeyma Subaşı, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili biriyle konuşacağım" dedi. Canlı yayında ifşa olan mesaj Twitter'da kısa sürede trend oldu.

KIPKIRMIZI OLDU

Gelen mesaj sonrası hemen telefonunu gizlemeye çalışan Acun Ilıcalı konuyu nasıl toparlayacağını bilemedi.

#Acun Ilıcalı #canlı yayın #Şeyma Subaşı
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