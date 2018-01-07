Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kan şekerini kontrol etmenin 4 yolu
Kan şekerini kontrol etmenin 4...
Yürümek neden en iyi egzersizlerden biridir? Yürüyüşün faydaları
Yürümek neden en iyi egzersizlerden...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 7 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Kabak çekirdeğinin 5 inanılmaz faydası
Kabak çekirdeğinin 5 inanılmaz faydası

Acun bombayı patlattı! Yıldız'la reytingleri silip süpürecek

O Ses Türkiye'de jürilik yapan Yıldız Tilbe kısa sürede herkesin sevgisini kazandı. Acun Ilıcalı da bu durumu değerlendirip kanalında Yıldız'a Talk Show yaptırmaya karar verdi

Acun bombayı patlattı! Yıldız'la reytingleri silip süpürecek

O Ses Türkiye'de jürilik yapan Yıldız Tilbe kısa sürede herkesin sevgisini kazandı. Acun Ilıcalı da bu durumu değerlendirip kanalında Yıldız'a Talk Show yaptırmaya karar verdi

07 Ocak 2018 Pazar 08:33
Acun bombayı patlattı! Yıldız'la reytingleri silip süpürecek
banner404

O Ses Türkiye'nin önümüzdeki ay final yapmasının ardından Yıldız Tilbe, yeni programına başlayacak. Tilbe, Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de talk show programı yapacak

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Acun Ilıcalı'nın enerjisine çok güvendiği Tilbe, ünlü isimleri programında ağırlayacak. Yıldız Tilbe'nin talk show programı, önümüzdeki aylarda Survivor ile birlikte TV8'in en dikkat çeken yapımlarından biri olacak. Tilbe'nin kalabalık bir ekip kurduğu ve çalışmalara başladığı da belirtildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Cun IlıcalıTürkiyeYıldız TilbeMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü şarkıcı kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle evlenme kararı aldı
Ünlü şarkıcı kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle evlenme kararı aldı
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 7 Ocak 2018 Pazar
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 7 Ocak 2018 Pazar
Sokakta bağırıp çağırdı! Özür diledi: İyi değilim
Sokakta bağırıp çağırdı! Özür diledi: İyi değilim

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim