Acun bombayı patlattı! Yıldız'la reytingleri silip süpürecek

O Ses Türkiye'nin önümüzdeki ay final yapmasının ardından Yıldız Tilbe, yeni programına başlayacak. Tilbe, Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de talk show programı yapacak

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Acun Ilıcalı'nın enerjisine çok güvendiği Tilbe, ünlü isimleri programında ağırlayacak. Yıldız Tilbe'nin talk show programı, önümüzdeki aylarda Survivor ile birlikte TV8'in en dikkat çeken yapımlarından biri olacak. Tilbe'nin kalabalık bir ekip kurduğu ve çalışmalara başladığı da belirtildi.