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19 Mart Günlük Burç Yorumu

Acun açıkladı! Kavgaya karışıp diskalifiye olan isim Survivor'da!

Sahra ile yaptığı kavga nedeniyle Survivor'dan diskalifiye olan Berna Canbeldek, yeni sezonda All Star takımına dahil oldu

Acun açıkladı! Kavgaya karışıp diskalifiye olan isim Survivor'da!

Sahra ile yaptığı kavga nedeniyle Survivor'dan diskalifiye olan Berna Canbeldek, yeni sezonda All Star takımına dahil oldu

19 Mart 2018 Pazartesi 09:17
Acun açıkladı! Kavgaya karışıp diskalifiye olan isim Survivor'da!
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'a yeni bir isim daha katıldı. Acun Ilıcalı, Instagram'dan yeni ismin Berna Canbeldek olduğunu söyledi.

ECEM YERİNE GELDİ

Acun Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Survivor2018 All Star takımına sakatlanan Ecem'in yerine Berna Canbeldek dahil olmuştur, kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BERNA CANBELDEK KİMDİR?

Survivor All Star yarışmasında yer alacak olan Berna Canbeldek 1989 yılında dünyaya gelmiştir. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan Canbeldek dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilenmektedir. Türkiye'den Almanya'ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin'de yaşamaktadır.

2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve geniş kitleler tarafından tanınan Berna Canbeldek, Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına da katılmış ve buradaki performası ile dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2014'de Sahra ile arasında çıkan kavganın ardından Berna diskalifiye olarak adadan ayrılmıştı.

İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşan Berna Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Boxun Yıldızları'nda ring'e çıkmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
SahraSurvivorACUNAll Star
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