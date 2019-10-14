"Acun'a hislerim var" demişti, kaza sonrası yaptığı yorumla olay oldu!
Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki akşam lüks aracıyla kaza yaparak ölümden döndü. Nihat Hatipoğlu'nun canlı yayınına katılarak Ilıcalı'ya karşı hislerinin olduğunu söyleyen Reşat Özkan, kaza sonrası "Ölümlü dünya bir kere benimle görüş dedim' dinlemedi" yorumuyla dikkat çekti.
GEÇTİĞİMİZ akşam lüks aracıyla korkunç bir kaza geçiren ve ölümden dönen Acun Ilıcalı, sevenlerinin yüreğini ağzına getirmişti. Gündeme damga vuran olaydan sonra sosyal medya dahil herkes ünlü televizyoncuya geçmiş olsun mesajları yağdırdı. Kazadan yara almadan kurtulan Ilıcalı, kişisel Twitter hesabından "Sağlık durumum çok iyi, arayan soran herkese teşekkür ederim" notuyla durumu hakkında bilgi verdi.Magazin sayfalarının paylaştığı haberin altına Instagram'da sevenlerinden Acun'a geçmiş olsun mesajları yağarken, bir kişinin yorumu dikkat çekti.
ILICALI'YA HİSLERİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ
Nihat Hatipoğlu'nun sahur programında Acun Ilıcalı'ya hisleri olduğunu söyleyen ve isminin Reşat olduğu öğrenilen genç adamın yorumu damga vurdu.
"ÖLÜMLÜSÜN BİR KERE BENİMLE GÖRÜŞ"
"Acun Ilıcalı'nın kalbinde beni hissetmesi için ne yapmam gerekiyor" diyerek gündeme gelen genç adam Ilıcalı'nın kaza haberinin altına " Defalarca dedim bir kere olsun benimle görüş Acun abi diye, o umursamadı. Ben de ona dedim ki 'Siz de ölümlüsünüz araya hep korumalar girdi sizi ölmeden bir kere olsun görmek istiyorum' dedim ama o hep umursamadı, ölmeyecekmiş gibi davrandı" notu sosyal medyaya damga vurdu.
NE OLMUŞTU?
Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gece ölümden döndü. Ilıcalı' nın içinde bulunduğu araç, akşam saatlerinde O-6 otobanında seyir halindeyken arka lastiğin parçalanması sonucu kontrolünü kaybetti. Lüks aracının hurdaya döndüğü kazada, araçta bulunan tüm hava yastıkları patladı. Acun Ilıcalı'nın kazadan yara almadan kurtuldu.
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