Açılış için gittiği Tahran'da İranlı kızlar Alişan'ı şoke etti

Bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşayan ve bir ara ezilme tehlikesi yaşayan Alişan "Yaklaşık 5 saat imza dağıttım, 11 evlilik teklifi aldım. Burada kısmetim açıldı" dedi.

Binlerce kişinin akın ettiği organizasyonda ezilme tehlikesi geçiren şarkıcı, zar zor içeri girerek sevenleriyle buluştu. Lokantanın sahibi olan arkadaşını kıramadığını söyleyen Alişan büyük ilgi gördü. Genç kızlar çevresini sardı, selfie çektirdi.

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