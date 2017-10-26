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Acı haberi kendisi verdi! Tatlıses'i yıkan ölüm haberi

Geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesabından eski arkadaşlarına bir çağrıda bulunan İbrahim Tatlıses, "Arkamda duran arkadaşım Nesih Karataş'ı kaybettik" dedi

Acı haberi kendisi verdi! Tatlıses'i yıkan ölüm haberi

Geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesabından eski arkadaşlarına bir çağrıda bulunan İbrahim Tatlıses, "Arkamda duran arkadaşım Nesih Karataş'ı kaybettik" dedi

26 Ekim 2017 Perşembe 13:17
Acı haberi kendisi verdi! Tatlıses'i yıkan ölüm haberi
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ÜNLÜ türkücü  İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve fotoğrafta birlikte göründüğü arkadaşlarına çağrıda bulunarak onlara ulaşmak istediğini söylemişti. Bu çağrısından birkaç hafta sonra amacına ulaşan  İbrahim Tatlıses, ne yazık ki acı haber aldı.

"TAM BİRBİRİMİZLE BULUŞACAKKEN..."

Arkadaşının vefat haberini veren Tatlıses, hesabından şu satırları paylaştı: "Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde bu fotoğrafı paylaşmıştım, eski arkadaşlarımı çok özlediğimi, buluşmak istediğimi yazmıştım. Paylaşımdan sonra arkamda duran arkadaşım Nesih  Karataş'ın rahatsız olduğunu öğrendim, tam birbirimizle buluşucakken Nesih kardeşimi kaybettik. Allah mekanını cennet etsin, diğer arkadaşlarıma da uzun ömürler versin inşallah…"

İşte Tatlıses'in o paylaşımı; 

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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