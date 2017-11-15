Aceleyle bitirilen dizinin final bölümüne damga vuran hata!

REYTİNGLERDE istenen başarıyı yakalayamayan ve dün akşam yayınlanan 9. bölümü ile ekranlara veda eden Tutsak dizisinin aceleye getirilen finalinde yapılan hatalar dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.

Ekran macerasına ve izleyicilerine veda eden Tutsak dizisinin final bölümüne yapılan hatalar damga vurdu. Kenan'la evlenmek üzere olan Elif, Sadullah'ın katili olduğu olduğu anlaşılan Okan tarafından kaçırılır.

ELİF İÇİN SEFERBERLİK

Elleri kolları bağlanarak boş bir eve hapsedilen Elif'e yardım etmek için önce Kenan geldi. Kavga sahnesinde aldığı darbeden sonra Kenan'ın bayılması üzerine Okan evi ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Alevler içinde kalan ikiliyi kurtarmak için bu kez olay yerine Bahadır geldi. (Bahadır'ın bir telefon numarasıyla Elif'in tutulduğu evi nasıl bulduğu muamma)

SEN O ALEVLER ARASINDA NASIL GÖRDÜN?

Bahadır, Elif'i çözdükten sonra Kenan'ı alevlerin arasından çıkardı. İkili dışarda Kenan'ı ayıltmaya çalışırken olay yerine polis geldi. Karşısında polisi gören Elif "Bu tarafa kaçtı" diyerek Okan'ın kaçtığı tarafı işsaret etti. Oysa Okan evi ateşe verip dışarı çıktığında Elif, alevlerle mücadele ediyordu ve Okan'ın hangi tarafa kaçtığını görmesi imkansızdı.

GELENEK DEVAM ETTİ

Acele final de bu kadar olur. Sonuçta birbirlerini deli gibi seven Elif ve Bahadır birbirine kavuştu ve Türk dizilerinin mutlu sonla bitme geleneği devam etti.