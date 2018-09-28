KISA süre önce Emina Jahoviç'ten boşanan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Simge Sağın'ın yeni klibini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Aç koynunu geliyorum" notunu düşmesi, sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Kullanıcılar bu paylaşımı 'Aşk ilanı' olarak algılayınca, paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Sandal'ın bir takipçisi, "O nasıl laf öyle Allah aşkına gel de yanlış anlama yani" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Yıllar sonra ilk kez heyecanlandım. Ne yakışırsınız ama siz bunu bir düşünün" yorumunu yaptı.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 22:58