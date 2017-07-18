abla kardeş bodrum da nefes kesti

TUĞBA ve Şeyda Coşkun kardeşler, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
SOLUĞU TATİL CENNETİNDE ALDILAR
Şeyda Coşkun ile ablası Tuğba Coşkun, 10 gündür Amerika Los Angeles'taydı. Türkiye'ye döner dönmez soluğu Bodrum'da alıp sezonu açtılar.
TUĞBA, KARDEŞİNİ İKNA EDEMEDİ
Önceki gün Yalıkavak'taki evlerinin iskelesindeydiler. Tuğba Coşkun denize girerken, kardeşini ikna edemedi. Şeyda Coşkun güneşlenmekle yetindi.
Abla-kardeş güzellikleri ile dikkat çekti.
İşte abla-kardeşin tatilinden kareler;
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