Abacı kuralı! Kerimcan'ın adını duyması yetti! Konser anında iptal

MUAZZEZ Abacı, Sezek Aksu'ya ait 10 parçanın yer aldığı 'Sezen'imin Şarkıları' albümünün tanıtım konserini Ocak 2018'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde verecekti.
KERİMCAN DA SAHNE ALACAKTI
Posta'da yer alan habere göre; ürk klasik müziğinin en önemli isimleri arasında yer alan Muazzez Abacı ile yapımcısı Murat Yıldırım, DJ Kerimcan Durmaz'ın 14 Ocak'ta aynı yerde sahneye çıkacağını öğrendi.
ÖĞRENİNCE ANINDA İPTAL ETTİ
Yıldırım "Kerimcan'ın olduğu yerde Muazzez abacı ve Sezen Aksu olamaz" diyerek programı iptal ettiklerini duyurdu.
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