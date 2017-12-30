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Abacı kuralı! Kerimcan'ın adını duyması yetti! Konser anında iptal

Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser vermeyi planlayan Muazzez Abacı, aynı yerde Kerimcan Durmaz'ın da sahneye çıkacağını öğrenince konserini iptal etti

Abacı kuralı! Kerimcan'ın adını duyması yetti! Konser anında iptal

Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser vermeyi planlayan Muazzez Abacı, aynı yerde Kerimcan Durmaz'ın da sahneye çıkacağını öğrenince konserini iptal etti

30 Aralık 2017 Cumartesi 09:30
Abacı kuralı! Kerimcan'ın adını duyması yetti! Konser anında iptal
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MUAZZEZ Abacı, Sezek Aksu'ya ait 10 parçanın yer aldığı 'Sezen'imin Şarkıları' albümünün tanıtım konserini Ocak 2018'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde verecekti.

KERİMCAN DA SAHNE ALACAKTI

Posta'da yer alan habere göre; ürk klasik müziğinin en önemli isimleri arasında yer alan Muazzez Abacı ile yapımcısı Murat Yıldırım, DJ Kerimcan Durmaz'ın 14 Ocak'ta aynı yerde sahneye çıkacağını öğrendi.

ÖĞRENİNCE ANINDA İPTAL ETTİ

Yıldırım "Kerimcan'ın olduğu yerde Muazzez abacı ve Sezen Aksu olamaz" diyerek programı iptal ettiklerini duyurdu.

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Son Güncelleme: 31.12.2017 00:32
Anahtar Kelimeler:
Murat YıldırımSezen AksuMuazzez AbacıMagazin
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