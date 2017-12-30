Abacı kuralı! Kerimcan'ın adını duyması yetti! Konser anında iptal

Yıldırım "Kerimcan'ın olduğu yerde Muazzez abacı ve Sezen Aksu olamaz" diyerek programı iptal ettiklerini duyurdu.

Posta'da yer alan habere göre; ürk klasik müziğinin en önemli isimleri arasında yer alan Muazzez Abacı ile yapımcısı Murat Yıldırım , DJ Kerimcan Durmaz'ın 14 Ocak'ta aynı yerde sahneye çıkacağını öğrendi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.