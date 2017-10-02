Aamir Khan Türkiye’ye geliyor

TÜRKİYE'DE ve dünyada on binlerce hayranı bulunan Bollywood’un sevilen oyuncusu Aamir Khan, sosyal medya hesabı üzerinden Türk hayranlarına müjdeli bir haber verdi. Yeni filmi Secret Superstar’ın tanıtımı için Türkiye’ye geleceğini yazan oyuncunun bu paylaşımı, Türk hayranları arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

Khan, resmi Facebook hesabından hayranına yazdığı mesajda, yeni filmi Secret Superstar’ın 20 Ekim’de Türkiye’de vizyona gireceğini ileterek “Ben de tanıtımı için 4 Ekim’de Türkiye’ye geleceğim” dedi.