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Aamir Khan'a yapılan Türkçe dublaj, sosyal medyayı kırdı geçirdi

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan dünyaca ünlü oyuncu Aamir Khan'a yapılan Türkçe dublaj sosyal medyayı salladı

Aamir Khan'a yapılan Türkçe dublaj, sosyal medyayı kırdı geçirdi

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan dünyaca ünlü oyuncu Aamir Khan'a yapılan Türkçe dublaj sosyal medyayı salladı

15 Ekim 2017 Pazar 10:30
Aamir Khan'a yapılan Türkçe dublaj, sosyal medyayı kırdı geçirdi
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e dün akşam Hintli oyuncu ve yönetmen  Aamir Khan katıldı. İngilizce konuşan Khan'a yapılan Türkçe dublaj Amerikan aksiyon filmlerini aratmadı.

"AMERİKAN FİLMİ İZLİYOR GİBİYİM"

Milyoner'e  Aamir Khan'ın katılmasıyla sosyal medya adeta yıkıldı.  Twitter kullanıcıları yapılan Türkçe dublajla alay ederek "Amerikan aksiyon filmi izler gibiyiz" yorumları yaptı.

İşte o Tweetler:

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Anahtar Kelimeler:
Aamir KhanKim Milyoner Olmak İsterDublaj
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