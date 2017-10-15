Aamir Khan'a yapılan Türkçe dublaj, sosyal medyayı kırdı geçirdi

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e dün akşam Hintli oyuncu ve yönetmen Aamir Khan katıldı. İngilizce konuşan Khan'a yapılan Türkçe dublaj Amerikan aksiyon filmlerini aratmadı.

"AMERİKAN FİLMİ İZLİYOR GİBİYİM"

Milyoner'e Aamir Khan'ın katılmasıyla sosyal medya adeta yıkıldı. Twitter kullanıcıları yapılan Türkçe dublajla alay ederek "Amerikan aksiyon filmi izler gibiyiz" yorumları yaptı.

İşte o Tweetler: