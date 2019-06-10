A Milli Futbol Takımı’na İzlanda’da yapılanlara ünlülerden büyük tepki

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yarın yapacağı maç için gece saatlerinde bu ülkeye geldi. Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletildi. Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi. Tüm bu gelişmelerin ötesinde ismi henüz belirlenemeyen bir kişi elindeki fırçayı tıpkı mikrofon gibi futbolcu Emre Belözoğlu’na uzatarak kendi çapında bir espri ya da protesto yapmaya çalıştı. Yaşanan bu tepki çeken gelişmelerin ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla isyan etti. İşte o paylaşımlar:

EBRU YAŞAR

Önceki gün Milli Takımın İzlanda maçı öncesi Havalimanında karşı karşıya kaldığı skandalla ilgili sosyal medya hesaplarından bir video paylaşan sanatçı Ebru Yaşar tepkisini dile getirdi. Yapılan hadsizliğin insanlık dışı bir mobing olduğunu dile getiren Yaşar, “Milli Takımımızın yanındayız ve millilerimizi destekliyoruz. Yaşananları ve yaşatılanları kınıyoruz” dedi.

DEMET AKALIN

İBRAHİM TATLISES

VEDAT MİLOR