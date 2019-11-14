80 yaşındaki adamla evlenen Meltem boşanıyor! İşte gerekçesi

Rol aldığı O Hayat Benim dizisiyle adını duyuran oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'da 80 yaşındaki Patrick ile evlendi. Evliliğiyle günlerce adından söz ettiren Miraloğlu, boşanma kararı aldı.

"ÇARESİZ KALDIM"

Ünlü oyuncunun Patrick ile evlendiğini duyuran gazeteci Onur Akay, bu sefer de çiftin boşanacaklarını duyurdu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Akay, ikilinin boşanma kararını şu sözlerle anlattı: "Dün konuştum daha çok yeni bir olay. Meltem evlendikten sonra eşine aşık bir imaj sergiledi ve mutlu olduğunu gösterdi. İç dünyasında yaşadıklarını anlattığı biriyle konuştum. Sürekli 'Çaresiz kaldım' diyormuş. Hep ağlıyor ve boşanmak istiyormuş. Boşanma işlemlerine başlamış ve evden polis ile çıkacakmış. Çünkü en ufak bir tartışma ya da başka bir durumda Amerika'da sorun yaşanıyormuş. Ancak Türkiye'ye dönmeyecekmiş. Eşi de boşanmak istemiyormuş."

"TÜRKİYE'DEKİ TANINMIŞ BİR İSİMDEN KORKTUĞU İÇİN GERİ DÖNMÜYOR"

"Patrick kendisini kısırlaştırdığı için tüp bebek tedavisine falan başlama olayı yokmuş. Çocuk olayıyla alakalı bir girişimde bulunmamışlar. Zaten ailesi Meltem'e karşı geliyormuş. Orada ona yine yardım edecek 1-2 kişi var. Meltem'in Türkiye'ye dönmesi lazım bence yapımcılar destek olsun ve geri dönsün. Türkiye'de yaşadığı olayları da duymuştum. Tekliflere de açık öyle bir durum olduğunda mutlaka gelecektir. O Türkiye'de tanınmış birinden çok korktuğu için gelmiyor. Asıl gitme nedeni de buymuş zaten. Azerbaycan'da tanışıyorlar ve bazı olaylar yaşamışlar. Meltem'i beğenen ve uzun süre onunla birlikte olmak isteyen ancak onu çok engelleyen birisi."