70'lik Ajda'nın kalçası, 20'lik kızlara taş çıkardı

SÜPERSTAR Ajda Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen fit vücuduyla yerleşmiş kanılara meydan okumaya devam ediyor.
SOSYAL MEDYADA GÜNÜN KONUSU OLDU
Son olarak Instagram hesabından mutfakta yemek yaparken çekilen fotoğrafını paylaşan 71 yaşındaki Süperstar'ın özellikle kalçalarının kusursuz görünümü sosyal medyada günün konusu oldu.
"YEMEK DE YAPARIM KARİYER DE"
Ünlü popçu fotoğrafını Instagram hesabından "Yemek de yaparım, kariyer de... Ajda'nın mutfağı" notuyla paylaştı. Paylaşım 1 saatte 30 bin beğeni aldı.
İşte Ajda Pekkan'ın binlerce beğeni alan Instagram paylaşımı:
İşte sosyal medyada Ajda Pekkan'ın Instagram paylaşımı sonrası yapılan yorumlar:
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