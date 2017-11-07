70'lik Ajda'nın kalçası, 20'lik kızlara taş çıkardı

Ünlü popçu fotoğrafını Instagram hesabından "Yemek de yaparım, kariyer de... Ajda'nın mutfağı" notuyla paylaştı. Paylaşım 1 saatte 30 bin beğeni aldı.

"YEMEK DE YAPARIM KARİYER DE"

Son olarak Instagram hesabından mutfakta yemek yaparken çekilen fotoğrafını paylaşan 71 yaşındaki Süperstar'ın özellikle kalça larının kusursuz görünümü sosyal medyada günün konusu oldu.

SÜPERSTAR Ajda Pekkan , ilerleyen yaşına rağmen fit vücuduyla yerleşmiş kanılara meydan okumaya devam ediyor.

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