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70'lik Ajda'nın kalçası, 20'lik kızlara taş çıkardı

Süperstar Ajda Pekkan, mutfak pozuyla görenlerin ağzını açık bıraktı. 71 yaşındaki ünlü popçunun kalçalarının kusursuz görünümü sosyal medyada günün konusu oldu

70'lik Ajda'nın kalçası, 20'lik kızlara taş çıkardı

Süperstar Ajda Pekkan, mutfak pozuyla görenlerin ağzını açık bıraktı. 71 yaşındaki ünlü popçunun kalçalarının kusursuz görünümü sosyal medyada günün konusu oldu

07 Kasım 2017 Salı 10:55
70'lik Ajda'nın kalçası, 20'lik kızlara taş çıkardı
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SÜPERSTAR Ajda Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen fit vücuduyla yerleşmiş kanılara meydan okumaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNÜN KONUSU OLDU

Son olarak  Instagram hesabından mutfakta yemek yaparken çekilen fotoğrafını paylaşan 71 yaşındaki Süperstar'ın özellikle kalçalarının kusursuz görünümü sosyal medyada günün konusu oldu.

"YEMEK DE YAPARIM KARİYER DE"

Ünlü popçu fotoğrafını  Instagram hesabından "Yemek de yaparım, kariyer de... Ajda'nın mutfağı" notuyla paylaştı. Paylaşım 1 saatte 30 bin beğeni aldı.

İşte  Ajda Pekkan'ın binlerce beğeni alan  Instagram paylaşımı:


İşte sosyal medyada  Ajda Pekkan'ın  Instagram paylaşımı sonrası yapılan yorumlar:

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Anahtar Kelimeler:
Ajda PekkanKalça
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