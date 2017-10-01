70 kilo veren Güllü, resmen çöktü! Gören tanıyamıyor

FAZLA kilolarından muzdarip olan şarkıcı Güllü, mide küçültme ameliyatıyla 9 ayda 70 kilo birden verdi.
YÜZÜ ÇÖKTÜ
Zayıfladıktan sonra ünlü şarkıcıyı görenler tanımakta neredeyse güçlük çektiler.
44 yaşındaki ünlü şarkıcının yüzü hızlı zayıflama ve yaşanın ilerlemesi nedeniyle çöktü ve gözaltı torbaları çıktı.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Güllü'deki değişim, sosyal medyada da tartuşma konusu oldu. Bazı kullanıcılar Güllü'nün zayıflamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirirken, bazıları da yüzü çöken ve gözaltı torbaları çıkan Güllü'nün yeni halini beğenmediklerini ifade eden paylaşımlarda bulundular.
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