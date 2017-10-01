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70 kilo veren Güllü, resmen çöktü! Gören tanıyamıyor

Fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olan ve 9 ayda 70 kilo veren şarkıcı Güllü'nün yüzü resmen çöktü. Yeni halini görenler ünlü şarkıcı tanımakta güçlük çekiyor

70 kilo veren Güllü, resmen çöktü! Gören tanıyamıyor

Fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olan ve 9 ayda 70 kilo veren şarkıcı Güllü'nün yüzü resmen çöktü. Yeni halini görenler ünlü şarkıcı tanımakta güçlük çekiyor

01 Ekim 2017 Pazar 10:07
70 kilo veren Güllü, resmen çöktü! Gören tanıyamıyor
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FAZLA kilolarından muzdarip olan şarkıcı Güllü, mide küçültme ameliyatıyla 9 ayda 70 kilo birden verdi.

YÜZÜ ÇÖKTÜ

Zayıfladıktan sonra ünlü şarkıcıyı görenler tanımakta neredeyse güçlük çektiler.

44 yaşındaki ünlü şarkıcının yüzü hızlı zayıflama ve yaşanın ilerlemesi nedeniyle çöktü ve gözaltı torbaları çıktı.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Güllü'deki değişim, sosyal medyada da tartuşma konusu oldu. Bazı kullanıcılar Güllü'nün zayıflamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirirken, bazıları da yüzü çöken ve gözaltı torbaları çıkan Güllü'nün yeni halini beğenmediklerini ifade eden paylaşımlarda bulundular.

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Güllü
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