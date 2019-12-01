7 milyonluk villası ile olay olan MasterChef Güzide isyan etti
7 milyon TL'lik villası olduğu haberleriyle gündeme gelen MasterChef Güzide Mertcan, hakkında çıkan haberlere isyan ederek uzun bir yazı paylaştı. Güzide'ye MasterChef yarışmacılarından destek geldi
MAGAZİN 01.12.2019, 12:10
TV8'in en çok izlenen programı MasterChef'te büyük başarı gösteren 31 yaşındaki Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villası ve lüks içinde yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Mertcan, sosyal medya hesabından hakkında yalan haber yapıldığını söyleyerek uzun bir açıklama yaptı.
HABERLERDEN SONRA SARSILDIĞINI SÖYLEDİ
Fenomen yarışmada özellikle tatlı yapmadaki yeteneğiyle şeflerin takdirini toplayan Mertcan, sosyal medyada gündeme gelen "Lüks içinde yaşıyor" haberlerinden sonra çok sarsıldığını ve ailesiyle ilgili ortaya atılan bazı iddiaların doğru olmadığını anlatan uzun bir yazı paylaştı.
Fenomen yarışmacı Instagram hesabından şu notu paylaştı:
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