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7 ayda tam 40 kilo verdi! Hacı, şimdi filinta gibi

Özge Ulusoy ile birlikteyken kilolarıyla gündeme gelen Hacı Sabancı, 7 ayda tam 40 kilo vererek istediği kiloya ulaştı

7 ayda tam 40 kilo verdi! Hacı, şimdi filinta gibi

Özge Ulusoy ile birlikteyken kilolarıyla gündeme gelen Hacı Sabancı, 7 ayda tam 40 kilo vererek istediği kiloya ulaştı

28 Aralık 2017 Perşembe 09:14
7 ayda tam 40 kilo verdi! Hacı, şimdi filinta gibi
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DEFALARCA diyet yapan Hacı Sabancı Hacı Sabancı 125 kiloya çıkınca 8 Mayıs'ta mide küçültme ameliyatı olmuştu. Hacı Sabancı ameliyattan sonra 7 ayda 40 kilo verip 80'e düşmeyi başardı.

"ARTIK ZAYIFLAMAYACAĞIM"

Önceki gün Zorlu Center'da görüntülenen Hacı Sabancı "İstediğim ölçüye geldim, artık zayıflamayacağım. Gayet de sağlıklıyım" diye konuştu. Öte yandan geçen haftalarda Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı'nın kıskançlık krizine girip gittikleri bir mekanda bir kızı ısırdığı haberleriyle gündeme gelmişti.

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Hacı SabancıMagazinNASIL ZAYIFLADI
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