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56'lık Hakan Peker'in oğlu, babasından yaşlı görünüyor

56 yaşında olmasına rağmen genç görünümünden taviz vermeyen Hakan Peker'in 34 yaşındaki oğlu, babasından yaşlı görünüyor

56'lık Hakan Peker'in oğlu, babasından yaşlı görünüyor

56 yaşında olmasına rağmen genç görünümünden taviz vermeyen Hakan Peker'in 34 yaşındaki oğlu, babasından yaşlı görünüyor

05 Ekim 2017 Perşembe 16:14
56'lık Hakan Peker'in oğlu, babasından yaşlı görünüyor
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BİR döneme damga vuran isimlerden Hakan Peker ile oğlu Burak'ın görüntüsü olay oldu.

GÖREN ŞAŞIP KALIYOR

İlerleyen yaşına rağmen genç görünümünden taviz vermeyen sanatçının, 34 yaşındaki oğlu görenleri hayrete düşürdü.

"OĞLU, BABASINDAN YAŞLI DURUYOR"

Sosyal medyada baba-oğulun fotoğraflarını görenler "Oğlu, babasından yaşlı duruyor" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Hakan Peker'in oğlu; 

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Peker
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