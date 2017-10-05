56'lık Hakan Peker'in oğlu, babasından yaşlı görünüyor

BİR döneme damga vuran isimlerden Hakan Peker ile oğlu Burak'ın görüntüsü olay oldu.
GÖREN ŞAŞIP KALIYOR
İlerleyen yaşına rağmen genç görünümünden taviz vermeyen sanatçının, 34 yaşındaki oğlu görenleri hayrete düşürdü.
"OĞLU, BABASINDAN YAŞLI DURUYOR"
Sosyal medyada baba-oğulun fotoğraflarını görenler "Oğlu, babasından yaşlı duruyor" şeklinde yorumlar yaptı.
İşte Hakan Peker'in oğlu;
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